2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu katılıyor.



Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingin ardından hazırlıklarını tamamladı.



Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarış öncesinde antrenman turları yaptı.



Rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı.



ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, ilk gün yarışlarında koy içinde üç yarış gerçekleştirdi.



Dört gün sürecek yarışlarda 14 teknik yarış yapılacak.



Şampiyona, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.



Organizasyonun ilk gününde sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:



ORC-A



1- Brozex (Sergei Musikhin)



2- Magic Twelve (Maksim Taranov)



3- Frogfoot (Sergei Bryuzga)



ORC-B



1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)



2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)



3- Mad X-Code Zero (Burak Cora)



ORC-C



1- Wizard (Pavel Karachov)



2- Jason (Denis Shari)



3- You Too (Vasil Echin)



ORC-D



1- İvana (Aleksei Brunov)



2- Aleksandriya (İlya Strakh)



3- Stormy (Tunca Çalışkan)