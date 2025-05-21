2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı başlıyor

Futbolda Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:
22 Mayıs Perşembe
Beyaz Grup:
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)
Kırmızı Grup:
20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)
26 Mayıs Pazartesi
Beyaz Grup:
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
Kırmızı Grup:
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)
Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:
22 Mayıs Perşembe
Beyaz Grup:
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)
Kırmızı Grup:
20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)
26 Mayıs Pazartesi
Beyaz Grup:
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
Kırmızı Grup:
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)
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