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2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı başlıyor

2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi perşembe günü başlayacak.

calendar 21 Mayıs 2025 09:37
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı başlıyor
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Futbolda Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:

22 Mayıs Perşembe

Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

Kırmızı Grup:

20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)

26 Mayıs Pazartesi

Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)


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