190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk'in İngiliz boksör Tyson Fury'ye karşı kazandığı ilk maçtan yedi ay sonra iki boksör rövanş mücadelesi için Riyad'da karşılaştı.38 yaşındaki Oleksandr Usyk, dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu maçında Tyson Fury'yi hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112, 116-112) yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu.Usyk, Tyson Fury'yi ikinci kez yenerek kemerlerini ve tartışmasız şampiyonluk unvanını korurken 23 dövüşte, 23 galibiyet elde etti.Maçtan sonra ringde konuşan Usyk, 38 yaşına girmesine rağmen gelişmeye devam ettiği sorulduğunda şakayla karışık olarakyanıtını verdi."Ediyen Usyk, galibiyeti annesine ithaf etti.Röportaj için ringde kalmayan Fury için Usyk şunları söyledi:The Independent'ın haberine göre; Oleksandr Usyk - Tyson Fury dövüşünün toplam ödülü 190 milyon dolar.Tyson Fury'yi bir kez daha yenmeyi başaran Oleksandr Usyk'in payına düşen miktarın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.İlk dövüşte Ukraynalı boksör Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar kazanırken Fury ise dövüşü kaybetmesine rağmen 100 milyon dolar kazanmıştı.Usyk ve Fury, uzun zamandır beklenen maç öncesinde yapılan basın toplantısındaki yüzleşmede klasikleşmiş olan göz temasını farklı bir noktaya taşıdı.İki boksör, 10 dakika boyunca göz temasını kesmeden birbirlerine baktı. Daha sonra sözlü atışmaya başlayan iki boksör, birkaç dakika sonra araya girenler tarafından ayrıldı.