19 yaşındaki Rune, Paris Masters Tenis Turnuvası'nı kazandı

Danimarkalı tenisçi Holger Rune, Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek Paris Masters Erkekler Turnuvası'nda şampiyon oldu.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 6 numaralı seribaşı Djokovic ile klasmanın 18. basamağındaki Rune karşılaştı.



Geçen yıl da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Djokovic, ilk seti 6-3'lük skorla aldı. Fakat Rune, sonraki setleri 6-3 ve 7-5 kazanarak 2 saat 33 dakika sonunda sahadan galip ayrıldı.



19 yaşındaki Rune böylece Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.



Andrey Rublev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime gibi önemli isimlerin ardından Djokovic'i de yenen Rune, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'a girmeye hak kazandı.





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