19 Mayıs'ta 3 bayram hayali

Galatasaray, cumartesi günü Sivasspor'u geçip, Trabzonspor ile oynayacağı biri kupa finali olmak üzere 2 derbiyi kazanmanın hesabı içinde. 19 Mayıs Bayramı haftası, Kayseri zaferiyle birlikte Rams Park'ta çifte kupa coşkusu yaşanabilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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19 Mayıs'ta 3 bayram hayali
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29 Nisan 2025 09:29
Süper Lig'de bitime 5 maç kala Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Galatasaray, rakibinin hiçbir maçına bakmadan 10 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak Fenerbahçe'nin kayıp yapması halinde bu süre erkene çekilebilir. Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen Sarı-Kırmızılılar'ın da fire vermeden maçlarını kazanması gerekiyor.

Cumartesi Sivas maçından sonra ligde sonraki hafta Trabzon ile oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Bordo-Mavili rakibiyle kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR'LA KADER DERBİLERİ

Mayıs ayını kulüp kültürü olarak benimseyen Sarı-Kırmızılılar'ın kaderini 2 Trabzonspor maçı belirleyecek. 14 Mayıs'ta oynanacak kupa finali öncesi iki takım ligde Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

Galatasaray burada puan kaybı yaparsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu olacak. Avrupa hedefi olan Bordo-Mavililer'in ligdeki sıralamayla bunu başarması şimdilik zor.

Fatih Tekke, sezonu mutlaka kupayla bitirmek istiyor. Ligde avantajı olan Aslan, sezonu çifte kupayla bitirme hayalini gerçekleştirmek için Trabzon'u en az 1 maçta yenmek zorunda

KAYSERİ MAÇINDA KUTLAMA HAYALİ

Yani Galatasaray için ilk hesap Sivas ve 2 Trabzonspor maçından zaferle çıkmak. 19 Mayıs haftası ise Rams Park'ta Kayseri müsabakası var. 5-1'lik Eyüp zaferinden sonra konuşan başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün, "İnşallah Kayserispor maçını da kazanıp taraftarımızla kupaları kutlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası'nda kazanılması muhtemel bir Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu ile, taraftarına bayramda büyük bir mutluluk yaşatmak istiyor.



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