18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı İsrali'i yendi

Buz hokeyinde 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda milli sporcular, ilk maçında İsrail'i 7-5 yendi.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Meksika'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında İsrail ile karşılaştı.



Rakibini 7-5 yenen milliler, şampiyonanın ilk maçından galip ayrıldı.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, galibiyetin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "18 yaş altı millilerimiz bugün sahada sadece bir maç kazanmadı, aynı zamanda insanlığın ve vicdanın sesini de yükseltti. Bu galibiyeti, Filistin'de aylardır süren zulme, işgale ve insanlık dışı saldırılara maruz kalan mazlum kardeşlerimize ithaf ediyoruz. Zulme karşı gelen, hakikatin yanında duran tüm vicdanlı insanlara selam olsun." ifadelerini kullandı.



