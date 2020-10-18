18 Ekim Pazar iddaa tahminleri

Pazar günü yine iddaa hem keyif yapacağız hem de yine kazanacağız! Sporx iddaa ekibi, bültende yer alan en özel maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Kazandıracak tahminler hazır. Günün tahminleriyle sizleri baş başa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna'nın Antalyaspor'u uzun zaman sonra ligde Malatya'ya kaybetti ve serileri sona erdi. Kırmızı-Beyazlılar telafi adına sahalarında Gaziantep FK karşısında kazanmak istiyorlar. Sumudica'nın Antep'i sanki performans olarak geçen sezonun gerisinde gibi gözüküyorlar. Kadro olarak da biraz zayıfladılar ama bence oyun alışkanlıklarını olması onlar adına en büyük avantaj gibi duruyor. Ben Antalya'da iki ekipten de goller bekliyorum. KG Var ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Amilton, Podolski, Jahovic.



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Güray Vural, Andre, Muhammed Demir.



KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'un en eski semtlerinden olan ve adeta adıyla bile nostalji kokan Karagümrük ve Kasımpaşa gibi iki güzide semt takımının mücadelesi bence haftanın en renkli maçlarından birisine sahne olacak. Kasımpaşa ligde yıllardır önemli bir istikrar yakaladı ve bence bu yıl da orta sıralarda yer alacaklardır. Karagümrük ise rakibinin izinden gidebilmek adına bence iyi bir kadro kurdu. Açıkçası çok keyifli bir İstanbul derbisi bekliyorum. Gollü geçmeye aday bu maç için 2,5 üstü tercihi ideal olur.



MUHTEMEL 11'LER



Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Mevlüt.



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Alan, Yusuf, Hodzic.



GÖZTEPE - FENERBAHÇE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 5. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. BU sezon öncesinde hem yaptığı transferler hem de geçirdiği hareketli günler ile şampiyonluk için çok önemli adımlar atan Fenerbahçe için bence kritik haftalar başlıyor. En yakın rakipleri bu denli sorunla uğraşırken eğer Erol Bulut ve öğrencileri 4-5 maç arka arkaya kazanabilirlerse rakiplerinin tüm umutlarını yerle bir edebilir. Bu sebeple psikolojik olarak Fenerbahçe adına önemli maçlar oynanacak. Göztepe deplasmanı da bu maçların içerisinde en zorlularından birisi diyebiliriz. Ben İzmir'de çok hareketli bir maç beklemiyorum. Goller olsa da bence 4 gol çıkmaz. 3,5 altı seçimi ideal tercih olur.



MUHTEMEL 11'LER



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta



TOTTENHAM - WEST HAM



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de milli ara öncesi Tottenham, Manchester United'ı 6-1, West Ham ise Leicester'ı 3-0 yenerek dikkat çeken sonuçlar aldılar. 4 maçta 7 puan toplayan Tottenham ile 6 puana ulaşan West Ham, şüphesiz ki daha iyi durumda olabilirdi. Ancak bu maçta iki testiden biri kırılacak ama karşılaşma öncesi tüm oklar Tottenham'ın kazanacağını işaret ediyor. Geçen sezon Tottenham hikayesinde West Ham maçıyla başlayan Jose Mourinho, rakini hem deplasmanda hem iç sahada yenmeyi başardı. Ayrıca Mourinho, David Moyes'un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 12 Premier Lig maçında 8 kez kazanırken, 4 de beraberlik yaşadı ve hiç kaybetmedi. Moyes'ın West Ham ile Mourinho'yu bu kez yıkabileceğini düşünmüyorum. Tottenham kazanarak yola devam edecektir.



MUHTEMEL 11'LER



Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Winks, Ndombele; Lamela, Kane, Son



West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Ogbonna, Cresswell; Bowen, Soucek, Rice, Fornals; Antonio



LEICESTER - ASTON VILLA



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de 4 maçta 9 puan toplayan Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Milli Takım'da iyi işler çıkaran bir diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ise maça 11'de başlaması bekleniyor. Ara öncesinde West Ham'a 3-0 kaybeden leicester, evinde son 5 maçta 4 kez yendiği, 1 kez berabere kaldığı Aston Villa'yı puansız göndermek istiyor. 3 maçta 9 puan toplayan Aston Villa, ara öncesinde Liverpool'u 7-2 gibi tarihi bir skorla yendi ama şans da biraz yanlarındaydı. Fakat 7-2'lik skor, Çağlar Söyüncü'nün de oynamayacağı maç öncesinde Leicester'ı ister istemez korkutuyor. Açıkçası bu maç üç farklı sonuca da açık ve riski en aza indirerek karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Leicester: Schmeichel; Castagne, Morgan, Fofana, Justin; Mendy; Cengiz Ünder, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy



Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Barkley; Trezeguet, Watkins, Grealish



ROMA - BENEVENTO



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Roma sahasında Benevento'yu konuk edecek. Konuk ekip, ligde oynadığı 3 maçta sadece sahasında Inter'e kaybetti. Diğer 2 maçından 6 puan çıkartmayı başardılar. Roma ise ligdeki ilk 3 puanını Udinese deplasmanında elde etti. Ligin ilk 3 haftasında, 3 farklı Roma performansı izledik. Verona deplasmanında yoklardı oynadılar. Juve karşısında direndiler, Udinese deplasmanında da idare ettiler. Benevento, tehlikeli sayılabilecek bir takım. Hataları hemen cezalandırabiliyorlar. Konuk ekibin 3 maçında 13 gol oldu. Roma'ya açılan oran oldukça düşük. Riski karşılamaz. Onun yerine karşılıklı gol var üst seçenekleri kuponlardaki yerini alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Roma: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez, Santon; Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko



Benevento: Montipo; Foulon, Caldirola, Glik, Letizia; Dabo, Schiattarella, Ionita; Falque, Lapadula, Caprari



LILLE - LENS



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'de 7'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Lille sahasında Lens'i konuk edecek. Lille, Lens ile oynayacağı derbi öncesinde ligde henüz maç kaybetmedi. 6 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadılar. Lens ise bu sezon döndüğü Ligue 1'e oldukça iyi başladı. Onlarda 6 haftada 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldılar. Bunun yanında 1 beraberlik, 1'de mağlubiyetleri var. Ev sahibi ekip, ligin başında yaşadığı gol sorununu aştı. Son 2 maçta attıkları 5 golle, 6 puana uzandılar. Burak Yılmaz da gollerine başladı. Bu da Lille için başka bir kritik nokta. Liglerde alt sıradaki takımlar genelde lige iyi başlayıp devamın getiremez. Ben Lens'in performansının da böyle olduğunu düşünüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz



Lens: Leca; Gradt, Bade, Medina; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Ganago, Sotoca



