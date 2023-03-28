17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Finlandiya'yı 5-1 yendi

17 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Finlandiya'yı farklı geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Finlandiya'yı 5-1 yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2023 22:20
 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Finlandiya'yı 5-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta milli takımın gollerini Mertcan Ayhan, Emirhan Arkutcu, Gökdeniz Gürpüz (2) ve Gershon Henry kendi kalesine attı. Finlandiya'nın golünü David Ezeh kaydetti.

Grubun diğer maçında ise İspanya, Almanya'yı 4-3 yendi.

Ay yıldızlı takımın üçüncü olduğu grupta ilk iki sırayı alan İspanya ve Almanya, 17 Mayıs-2 Haziran'da Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery