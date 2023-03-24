17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İrlanda'ya mağlup oldu

UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 2. tur maçında Kuzey İrlanda ile karşılaşan Türkiye, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İrlanda'ya mağlup oldu
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24 Mart 2023 21:13
Türkiye, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 2. tur maçında Kuzey İrlanda'ya 2-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın gollerini konuk ekipten 62. dakikada Sophie Gargan, 82. dakikada Rachel Mcintyre attı.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, bu yenilgi sonucu gelecek sezon B Ligi'nde mücadele edecek.

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