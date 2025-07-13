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16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye, 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

calendar 13 Temmuz 2025 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
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Türkiye, 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde Polonya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 22-25, 28-26, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybetti. Polonya, Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye ikinci sırayı elde etti.

2019'da bu yaş kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, 2023'ten sonra 2025'te de finalde kaybetti. Son 4 turnuvada da madalya alan Türkiye, 2021'de ise bronz madalya kazanmıştı.

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