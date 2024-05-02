16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'ndan Kazakistan'a 5 gol

16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0'lık skorla yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'ndan Kazakistan'a 5 gol
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02 Mayıs 2024 22:26
16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti.

ürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15. dakikada Dilarasu Pılıç, 19. dakikada Aissana Zeken kendi kalesine, 75 ve 85. dakikalarda Beyza Tekgündüz ile 88. dakikada Feyza İrtürk kaydetti.

Milli takım, turnuvada 4 Mayıs Cumartesi günü Belarus, 7 Mayıs Salı günü de Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

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