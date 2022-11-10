16 tekvandocumuzla Meksika'ya gidiyoruz

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, madalya kazanma geleneğini Dünya Şampiyonası'nda sürdürmek istediklerini söyledi.



Tekvandoda yılın en büyük organizasyonu olan Dünya Şampiyonası, 14-20 Kasım tarihlerinde Meksika'nın Guadalajara şehrinde gerçekleştirilecek.



Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya 123 ülkeden 750 civarında sporcu katılacak.



Türkiye'yi organizasyonda 8'er kadın ve erkek olmak üzere 16 sporcu temsil edecek.



- "Organizasyonun önemini biliyoruz"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Dünya Şampiyonası öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Şahin, 2022'nin sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Bu yıl bizim için faaliyetlerle dolu yoğun bir yıl oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen birçok organizasyon bu yıl içinde yapıldı." diye konuştu.



Meksika'da tatamiye çıkacak milli sporculara başarılar dileyen Şahin, "Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları, grand prix müsabakaları derken yılın en büyük organizasyonu geldi çattı. Geçen yıl yapılması gereken Dünya Şampiyonası'nı bu yıl içinde düzenliyoruz. Tekvandoda yılın en önemli organizasyonu. Aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için de önemli, kota puanı verilecek." ifadelerini kullandı.



- "Sporcularımız Meksika'ya erken gitti"



"Bu organizasyonun önemini biliyoruz." diyen Metin Şahin, şunları kaydetti:



"Milli takım kafilemiz bir hafta erken Meksika'ya gitti ve kampa girdi. En iyi şekilde bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Sporcularımız bu sene birçok önemli organizasyonda mücadele etti. Yıl içinde güzel sonuçlar elde ettiler. Performansa dayalı sporlarda bu kadar önemli organizasyonun peş peşe yapılması sporcular için bir handikap. İlk kez Dünya Şampiyonası tecrübesi yaşayacak genç sporcularımız da var. Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Madalya geleneğimizi Meksika'da da devam ettireceğimize inanıyorum."



- Dünya Şampiyonası kadrosu



Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:



Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Mervenur Erdem (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)



Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)



- Milliler, takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştu



Milli tekvandocular, bu yıl İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazanmıştı.



Millilerin takım halinde Avrupa şampiyonu olduğu organizasyonda Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli altın madalya elde etmişti.



Emine Gögebakan ve Görkem Polat gümüş, Nafia Kuş, Deniz Dağdelen, Muhammed Emin Yıldız ve Enbiya Taha Biçer bronz madalya almıştı.





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