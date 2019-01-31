  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 10 isim...
  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya

Ay-yıldızlılar, 12-14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı oynayacak

Kaynak: AA
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 15:11
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Şubat Salı günü ve 14 Şubat Perşembe günü Coverciano Tesisleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya karşılaşmaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki millilerin İtalya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor)

Defans: Kadir Yiğit, Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can Karıksız (Galatasaray), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa)

Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Efe Birinci, Salih Emin Sebetci (Trabzonspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Melih Bostan (Fenerbahçe)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için