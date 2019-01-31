15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Şubat Salı günü ve 14 Şubat Perşembe günü Coverciano Tesisleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.İtalya karşılaşmaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki millilerin İtalya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:Kaleci: Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor)Defans: Kadir Yiğit, Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can Karıksız (Galatasaray), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa)Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Efe Birinci, Salih Emin Sebetci (Trabzonspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)Forvet: Burak İnce (Altınordu), Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Melih Bostan (Fenerbahçe)