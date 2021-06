13 yaşındaki Tuncay Efe Hankulu, Ampute Futbol Süper Lig maçlarına çıkmanın sevincini yaşıyor

Geleceğin başarılı sporcu adayları arasında gösterilen Tuncay Efe Hankulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute futbola başlamayı kendisi için bir dönüm noktası gördüğünü, engelinin futbol oynamasına mani olmadığını ve milli formayı terletmek istediğini söyledi.



Henüz 5 yaşındayken üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğünü ve sol bacağını kaybettiğini anlatan Tuncay Efe, "Geçirdiğim kaza sonrası ailem hayatta kalmama sevinmişler ama bacağımı kaybetmeme çok üzülmüşler. Bu durum benim için de bir engeldi ama ampute futbola başladıktan sonra daha farklı düşünmeye başladım. Bakış açımın değişmeye başladığını fark ettim. Futbol, zor zamanlarımda, moralim bozulduğunda beni mutlu ve teselli eden bir spor. Ailem de bu sporun bana çok iyi geldiğini düşünüyor. Antrenmanlarıma getirip, götürüyorlar. Hafta içi 3-4 gün antrenmanım oluyor. Antrenmandan sonra evde biraz dinlenip ders çalışıyorum. Benden yaşça büyük sporcu ağabeylerimle birlikte oynamak çok güzel bir duygu. Özellikle küçük de olsa takıma bir fayda sağladığım anlarda çok iyi hissediyorum. Takımda ortak bir sevinç yaşandığında, alkışlandığımda, gol attığımızda çok heyecanlanıyorum. 'Evet ben devam etmeliyim, benim yolum futboldan geçiyor.' diyorum." ifadelerini kullandı.



Ampute futbolla tanıştıktan sonra yeni hedeflerinin oluştuğunu dile getiren genç sporcu, milli takımda yer alabilmeyi çok istediğini vurgulayarak, "Ampute futbola uzun yıllar hizmet edeceğim. İyi ki ampute futbol var. Eğer olmasaydı, Efe olarak ne yapabilirdim bilmiyorum. Şimdi ağabeylerim gibi hedeflere sahibim. Gelişimimi takip eden hocalarım ve bir bedel ödeyen gazi ağabeylerimi örnek alarak, bu formayı giymeye devam edeceğim. Eğitimime çok önem vereceğim. Aynı zamanda da futbol oynayıp, benden sonra gelecek engelli kardeşlerimin hepsine rol model olmak için çok çalışacağım. Annem ve babamın da bu konuda çok desteği var. Engellilerin aileleri çocuklarına destek olmalı." şeklinde konuştu.



- "Özgürlük ve mutluluk duygusunu tekrar yaşamak çok iyi geldi"



"Salgın döneminde verilen uzun aradan sonra sahaya ilk çıktığımda, özgürlük ve mutluluk duygusunu tekrar yaşamak çok iyi geldi." açıklamasında bulunan Tuncay Efe, şu görüşlerini aktardı:



"Futbolu çok seviyorum ama derslerimi de aksatmıyorum. Derslerim çok iyi. Salgın döneminde çok uzun süre evde olduğumuz halde derslerime çalışmaya devam ettim. Takdir alan bir öğrenciyim. Salgın sürecinde zaman zaman kapanmalar olunca ara vermek zorunda kaldık. Canımın sıkıldığı zamanlarda kitap okudum ve çok fazla futbol maçı izledim. Tekrar her şey normale döndüğünde futbolu, sahayı ne kadar özlediğimi daha çok anladım. İleride de sporla ilgili kariyerimi sürdürmek istiyorum. Mesela sporcu ağabeyim Hakan Çalhanoğlu'nu çok seviyorum. Hem kişiliğini hem de sporculuğunu örnek alıyorum. Onun gibi olmak istiyorum. Hedefim, milli takıma seçilmek ve başarılı bir futbolcu olabilmek. Ülkeme hizmet etmek ve benden sonraki arkadaşlara umut vermek istiyorum. Normal hayatta ufak bir şeyde morali bozulan insanlara da şu mesajı vermek istiyorum; hayatta hiçbir şey engel değildir."



- Çakmak: "Spor yapmayan engelli kardeşimiz kalmasın istiyoruz"



Tuncay Efe'yi takip eden ve başarılı bir sporcu olacağına inandığını söyleyen Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Her engelli kardeşimizin hem psikolojik hem de sportif açıdan profesyonel bir sporcu olması için çabalıyoruz. Tuncay Efe, gelecek vadeden, futbolu seven ve takımının neşe kaynağı olan genç bir sporcu kardeşimiz. Efe kardeşimiz gibi diğer engelli kardeşlerimizi de kazanmak, var olan bir engeli, engel olarak görmemeleri adına onlara yardımcı olmak istiyoruz. Tüm sporcu kardeşlerimizi izliyor, notlarımızı alıyor, eksiklerimizi fark ediyoruz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz. Spor yapmayan engelli kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimizle hep iletişim halindeyiz. Bizleri tribünde görmek onları mutlu ediyor. Maçlardan sonra sohbetler, değerlendirmeler yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu



Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Yusuf Yıldız ise Tuncay Efe'yi ileride ses getirecek bir sporcu olarak gördüğünü dile getirerek, "Efe, ayağına çok hakim ve gelişmekte olan bir sporcu. Futbola aç olduğunu söyleyebilirim. Onu teşvik etmek için maçlarda oynatıyoruz. Onun gibi 18 yaş altında dört sporcumuz var. Diğer takımların ve kendi takımlarının ortamlarını görmeleri, oyunları izlemeleri için onları motive ediyoruz. Efe yaşıtları gibi evdeyken abur cubur tüketen bir sporcuydu ancak şu an geldiğimiz noktada beslenmesine ve eğitimine çok dikkat ediyor. Boş zamanlarını nasıl daha iyi geçirebileceğine çok önem veren bir sporcumuz oldu. Ampute Futbol Süper Ligi'nin en genç ve yetenekli sporcularından Efe'nin takımla uyumu da çok iyi." şeklinde görüş belirtti.