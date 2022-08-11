12 Dev Adam'dan farklı hazırlık

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 12 Dev Adam, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.



Mücadeleye iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Pota altında ve dış sayı atışlarıyla sayılar üreten Ergin Ataman'ın öğrencileri ilk çeyreği 25-12 önde noktaladı.



Ergin Ataman, Shane Larkin'in maç kadrosunda olmadığı gecede sık sık rotasyona giderken Alperen Şengün ve Sadık Emre Kabaca ile sayılar üreten Milli Takım devreye 49-29 üstünlükle girdi.



A Milli Takım maç boyu üstün oynadığı karşılaşmada üçüncü çeyreği 75-48 önde kapatırken maçı da 96-70'lik skorla kazandı.



Sıradaki rakip Luka Doncic'li Slovenya



Milliler, hazırlık maçları kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Slovenya ve 14 Ağustos Pazar günü de saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.





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