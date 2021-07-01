12 Dev Adam Çekya'yı da mağlup etti

'12 Dev Adam' Tokyo Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti.

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12 Dev Adam Çekya'yı da mağlup etti
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01 Temmuz 2021 07:16
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Erkek Milli Takımımız, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarımız bu sonuçla birlikte B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, 2 Haziran Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.

Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan ve NTV'den de naklen yayınlanan müsabakaya Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 45-38 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 ve Cedi Osman 11 sayı kaydederken Çekya'da ise Tomas Satoransky 15 ve Jan Vesely 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.





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