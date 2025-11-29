12 Dev Adam 1059. kez parkeye çıkıyor!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
0-0DA
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-290'
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
0-122'
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-158'
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
1-063'
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
0-122'
29 Kasım
Parma -Udinese
0-124'
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

12 Dev Adam 1059. kez parkeye çıkıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İsviçre karşısında 1059. maçına çıkacak.

calendar 29 Kasım 2025 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam 1059. kez parkeye çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1059. müsabakasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynayan Türkiye, 89 yılık süreçte 1058 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 548'ini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.


- Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan'a ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

 - En farklı skorlu galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını da aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.

- Ergin Ataman yönetiminde 96. maç

A Milli Basketbol Takımı, Ergin Ataman yönetiminde 96. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, deneyimli başantrenörün başında bulunduğu 95 karşılaşmada 51 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, kariyerine ulusal ve uluslararası birçok kupa sığdıran Ataman yönetiminde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

