112 Acil'de doktor, yeşil sahada kaptan

Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde doktor olan 26 yaşındaki Aleyna Demir, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübüne de kaptanlık yapıyor.



Çocukluğundan beri futbol oynayan Aleyna Demir, 2017'de kazandığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra da yeşil sahalardan kopmadı.



Atandığı Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde hayat kurtaran Demir, bir yandan da TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübünün başarısı için ter döküyor.



Yoğun çalışma temposuna rağmen futbol oynamayı bırakmayan takım kaptanı Demir, antrenmanlarda ve maçlarda yaşanan sakatlıklarda da ilk müdahaleyi de yapıyor.



"Antrenmana geldiğim zaman bütün enerjimi, stresimi atabiliyorum"



Doktor Aleyna Demir, AA muhabirine, çocukluk yıllarında ağabeyi ile futbol oymaya başladığını söyledi.



Okul takımlarında başladığı futbol kariyerine, tıp fakültesini kazanıp mezun olduktan sonra göreve başladığı Erzincan'da devam ettiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:



"Maç esnasında sakatlıklara müdahalede fakültedeyken biraz çekiniyordum ama mesleğin içine girdikten sonra müdahale yapmakta bir çekincem olmuyor. Arkadaşlarıma maçlarda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim tıp fakültesinde bir söz vardır, 'Tıp fakültesinden en son hekim olunur' diye. Onun için bence çocukların gerek spor olsun, futbol, basketbol, voleybol olabilir, aileleri tarafından desteklenmeleri gerekiyor. Aynı zamanda ben bunun bir psikoterapi olduğunu da düşünüyorum. Antrenmana geldiğim zaman bütün enerjimi, stresimi atabiliyorum."



Futbolu bıraktıktan sonra antrenör olmayı hedefliyor



Demir, günde 8-10 saat Tıpta Uzmanlık Sınavı için ders çalıştığını belirterek, buna rağmen antrenmanlarını da aksatmadığını dile getirdi.



İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona takımını takip ederek büyüdüğünü söyleyen Demir, futbolu bıraktıktan sonra kadın futbolunda antrenör olarak çalışmayı ve keşfedilmeyi bekleyen yeteneklere ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.



Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Aksu ise Aleyna Demir'in antrenmanda ve maç sırasında sakatlık yaşayan oyunculara da ilk müdahalede bulunduğunu anlatarak, "Aleyna çok iyi bir doktor, çok iyi bir kişilik, çok da iyi bir futbolcu. Takımımızın kaptanı kendisi. Burada çocuklarımıza herhangi bir müdahale olduğu zaman ya da maçlarda sporculara herhangi bir müdahale olduğu zaman Aleyna ilk müdahalelerini yapıyor. Aleyna'ya doktor dediğimiz zaman insanlar bunun lakap olduğunu zannediyor." diye konuştu.



