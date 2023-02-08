11 yaşındaki çocuk enkazdan 56 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden İHH Ankara Arama Kurtarma ekibi, depremde yıkılan 7 katlı Arıkan Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yaptı.



Ekipler, enkazdan 11 yaşındaki Emine Karataş'ı depremden yaklaşık 56 saat sonra sağ olarak çıkardı.



Karataş'ın annesinin hayatını kaybettiği, babası Mehmet ile kardeşi Yunus Emre Karataş'ın ise enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.





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