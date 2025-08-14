1. Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Ağustos Cuma:
21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
16 Ağustos Cumartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK: Fevzi Erdem Akbaş
21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: Melih Kurt
17 Ağustos Pazar:
19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Furkan Aksuoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: Gürcan Hasova
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor: İlker Yasin Avcı
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Yiğit Arslan