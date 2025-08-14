14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

1. Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

calendar 14 Ağustos 2025 12:43 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Ağustos Cuma:



21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin

21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK: Fevzi Erdem Akbaş

21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: Melih Kurt

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Furkan Aksuoğlu

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: Gürcan Hasova

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor: İlker Yasin Avcı

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Yiğit Arslan



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
