Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, 2024-25 sezonunun ortasında yaşanan ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu.Malone, 2023 yılında Nuggets'a tarihlerindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı. Ancak bu büyük başarıya rağmen, sadece iki sezon sonra takım yönetimiyle gelecek vizyonu farklılıkları nedeniyle yollar ayrıldı. Nuggets, playofflar başlamadan hemen önce Nisan 2025'te Malone'un görevine son verdi.SiriusXM Radio'ya konuşan Malone, süreci şu sözlerle anlattı:Malone, gelecekte NBA'e dönüş ihtimaliyle ilgili olarak da konuştu:Denver Nuggets, Malone'un 10 yıllık görev süresi boyunca 471 galibiyet – 327 mağlubiyet (%59 galibiyet) elde etti. Malone, iki kez All-Star maçı koçluğu yaptı. Ancak kulüp başkanı Josh Kroenke, sezonun bitmesini beklemeden yolları ayırmayı tercih etti.