Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, 2024-25 sezonunun ortasında yaşanan ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu.
Malone, 2023 yılında Nuggets'a tarihlerindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı. Ancak bu büyük başarıya rağmen, sadece iki sezon sonra takım yönetimiyle gelecek vizyonu farklılıkları nedeniyle yollar ayrıldı. Nuggets, playofflar başlamadan hemen önce Nisan 2025'te Malone'un görevine son verdi.
SiriusXM Radio'ya konuşan Malone, süreci şu sözlerle anlattı:
"Kalbimin derinliklerinde bir koçum. Bir koçun oğluyum ve tekrar bu işe dönmeyi çok isterim. Denver'daki ayrılığın ardından hâlâ tadım biraz kaçık. Kariyerimin kendi şartlarımda sona ermesini isterim.
Bu ligde geçirdiğim yıllar boyunca, her gün birlikte çalıştığınız insanlara güvenmenin, onları sevmenin ve ortak bir hedef uğruna çabalamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim."
Malone, gelecekte NBA'e dönüş ihtimaliyle ilgili olarak da konuştu:
"Bir gün tekrar NBA'e dönme fırsatım olursa, aynı vizyona sahip, birlikte çalışmaktan keyif alacağım insanlarla bir arada olmak isterim. Eğer böyle bir ortam oluşursa, yeniden sahaya çıkmayı çok isterim. Ben rekabetçi biriyim, bir öğretmenim ve her şeyden önce bir koçum."
Denver Nuggets, Malone'un 10 yıllık görev süresi boyunca 471 galibiyet – 327 mağlubiyet (%59 galibiyet) elde etti. Malone, iki kez All-Star maçı koçluğu yaptı. Ancak kulüp başkanı Josh Kroenke, sezonun bitmesini beklemeden yolları ayırmayı tercih etti.
