Jhon Duran: 'İlk golüm, ailem, Kadıköy… Her şey harikaydı!'

Fenerbahçe'nin genç forveti Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord karşısında attığı golün ardından duygularını paylaştı. Taraftarın önünde ilk golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, hem sahadaki performansından hem de teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.





"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"





Duran, "Gerçekten çok mutluyum. Taraftarın önünde ilk golümü attığım için çok keyifliyim. Ailem de buradaydı, onların önünde gol atmak daha da özel bir andı. Takıma ve taraftara sevgileri için teşekkür ederim. Şimdi sıradaki hedefimiz bir üst tura geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak" dedi.

"EN-NESYRI ZEKİ BİR OYUNCU"





Takım arkadaşı En-Nesyri ile saha içindeki uyumuna da dikkat çeken genç oyuncu, "En-Nesyri kaliteli ve zeki bir oyuncu. Onunla oynamak çok kolay, sahada nerede olması gerektiğini çok iyi biliyor. Bana asist yaptı, ona borçlandım. Bunu bir şekilde ödeyeceğim. Geldiğim günden beri takımda herkesle iyi anlaşıyorum. İkinci tur için sıkı hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.





"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK ADAM MOURINHO"





Jose Mourinho ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu vurgulayan Duran, "21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam Mourinho. Desteğini hissediyorum. Tutkulu, kazanmayı isteyen biri. Böyle bir teknik adamla çalışmak büyük motivasyon" diye konuştu.





Sakatlığıyla ilgili endişe yaratacak bir durum olmadığını da belirten Duran, "Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok." diyerek sözlerini tamamladı.



