Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen ve bunu başaran ikinci Türk basketbolcu olan Alperen Şengün, genç yaşta tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.



Giresun'da 25 Temmuz 2002'de dünyaya gelen Alperen Şengün, daha küçük yaşlarda basketbola olan ilgisiyle ailesinin ve çevresinin dikkatini çekmeyi başardı.



Alperen dünyaya geldiğinde, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur gibi Türk basketbolunun efsanelerinin A Milli Erkek Basketbol Takımı'yla 2001'de Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak "12 Dev Adam" ünvanını almasından henüz 1 yıl geçmişti. Çocukluğunda bu efsanelerin videolarını izleyen Alperen Şengün, "örnek aldığım" dediği Mehmet Okur'un All-Star olduğu 2007'de henüz 5 yaşındaydı.



Alperen'in basketbol dünyasına girişi ilkokul çağlarına uzanıyor. Babasından ve ağabeyinde de etkilenen Alperen, Giresun Üniversitesi Spor Kulübünün altyapısında forma giyerken, minikler turnuvasında tüm dikkatleri üzerine topladı. Alperen, burada gösterdiği performansla Türk basketboluna birçok isim yetiştirmiş Balıkesir'deki Banvit Kulübünün dikkatini çekti.



Henüz 12 yaşında Giresun'dan ayrılan ve Balıkesir'e giden Alperen, Banvit'in altyapısında genç oyuncu sözleşmesi imzaladı. Daha 16 yaşındayken kulübüyle profesyonel olan Alperen, bir alt ligde mücadele eden Bandırma Kırmızı'da ilk resmi maçına çıktı.



Profesyonel olarak ilk maçını Türkiye Basketbol Ligi'nde 13 Ekim 2018'de 16 yaşındayken oynayan Alperen Şengün, genç bir oyuncu olarak sezonu 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,2 asistle tamamladı.



- TBF'nin projesinde göz doldurdu



Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonunun gençlerle ilgili yaptığı yatırımın en büyük meyvelerinden birisi Alperen Şengün oldu.



2016'da başkanlığa gelen Türkoğlu, genç oyuncuları kazanmak için yönetimiyle birlikte Basketbol Gençler Ligi'ni kurdu.



Burada birçok oyuncu Türk basketboluna kazandırılırken, Alperen Şengün 2019'da bu lige damga vurdu.



Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçını Banvit formasıyla 17 yaşında oynayan, ilk uluslararası deneyimini de bu yaşta geçiren Alperen, aynı zamanda Basketbol Gelişim Ligi'nde de forma giydi.



Takımıyla 2019'da Basketbol Gelişim Ligi'nin şampiyonu olan Alperen, finalde Anadolu Efes karşısında maçı 26 sayı, 21 ribaunt, 4 top çalma ve 2 blokla tamamlayarak En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü aldı.



- Beşiktaş fırsat oldu



Gençler ligindeki performansıyla bir kez daha ön plana çıkan Alperen Şengün için Beşiktaş'ın gençleşme projesi büyük fırsat oldu.



2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Alperen, çok başarılı bir yıl geçirdi. Beşiktaş'ta sadece 1 yıl kalan Alperen, birçok kez maçlarda sayı ve ribauntda çift haneleri görerek "double-double" yaptı.



Boyalı alandaki etkili oyunu, dış şut becerisinin yanı sıra oyun görüşüyle de NBA'in dikkatleri artık Alperen'in üzerindeydi.



- Thunder seçti, Rockets'e takas oldu



Alperen Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi.



İlk turdan ve yüksek sıradan seçilerek geleceği noktaları işaretini 19 yaşında vermeye devam eden Alperen, iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.



2021 NBA Yaz Ligi'ndeki ilk maçında Cleveland Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen, çaylak sezonuna hazır olduğunu gösterdi.



Milli basketbolcu, 20 Ekim 2021'de NBA'deki ilk maçına çıktı. Alperen, Minnesota Timberwolves'a 124-106 mağlup oldukları karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla oynadı ve ilk maçında oldukça başarılı bir istatistiğe imza attı.



- Çaylak sezonunda büyük onur



Alperen Şengün, çaylak sezonunda büyük bir başarıya imza attı ve 2022 NBA All-Star Çaylaklar Maçı'na seçildi.



2022 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nda boy gösteren Alperen, sezonu Rockets'la 72 maçta 9,6 sayı, 5,5 ribauntla tamamladı.



- Rockets'in ana oyuncusu



İlk sezonundan lige çaylak damgası vuran Alperen, artık Houstan Rockets'ın yıldızlarından biriydi.



Milli oyuncu, 2022-2023 sezonunu 14,8 sayı ve 9 ribauntla tamamladı. Sonraki sezon artık Alperen, NBA All-Star'ı olma yolunda beklentileri artırdı. 2023-2024 sezonunda All-Star'a seçilemeyen Alperen, istatistikleriyle bunun ne kadar yanlış bir karar olduğunu herkese gösterdi ve sezonu 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asistle tamamladı.



- Hak ettiğini 23 yaşında elde etti



Alperen Şengün, NBA'daki 4. sezonunda artık bir süperstara dönüştü.



Rockets'ın bütün oyun planı Giresunlu gencin üzerine kuruldu. Milli oyuncu şu ana kadar ligde 46 maça çıktı ve 19,1 sayı, 10,4 ribaund, 5 asistle 2025 NBA All-Star'ın kapılarını sonuna kadar açtı.



- 18 yıl sonra bir Türk, en genç Türk



Alperen Şengün, NBA'de All-Star olmayı başaran ikinci Türk basketbolcu olurken, bunu başaran en genç Türk isim de oldu.



Tarihler Şubat 2007'yi gösterdiğinde Mehmet Okur, Steve Nash'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılması üzerine NBA All-Star'a Batı Konferansı kadrosuna dahil edildi.



Mehmet Okur, bunu NBA'de 5. sezonunda ve 28 yaşında gerçekleştirdi. Birçok Türk oyuncuya rol model olan Mehmet Okur, Alperen'in de örnek aldığı isimlerden biriydi.



Alperen Şengün de 18 yıllık hasreti bitirdi ve NBA'de 4. sezonunda All-Star olmayı başardı. Alperen, henüz 23 yaşında bunu başardı ve All-Star olan en genç Türk basketbolcu ünvanını aldı.



