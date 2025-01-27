Bursaspor Başkanı Enes Çelik duyurdu; '800 milyon liralık borç…'

Tokat galibiyeti sonrası,şeklinde yaptığı açıklamayla Bursasporluları bir kez dana sevindiren Başkan Enes Çelik'in, bir taraftarın, 'Başkanım güncel borç durumu nedir peki?' sorusuna verdiği yanıt da çok dikkat çekiciydi.Başkan Çelik, bu soruya,şeklinde cevap verdi.(Kaynak: Olay Final)