Bursaspor Başkanı Enes Çelik duyurdu; '800 milyon liralık borç…'

Tokat galibiyeti sonrası, 'Miraç Kandilimiz ailemize ve ülkemize huzur getirsin, mübarek olsun. Bu özel günde, kritik bir virajda aldığımız 3 puan da camiamıza büyük moral oldu. Ayrıca, bankalara olan borç yükümüzün en büyüğü olan Ziraat Bankası'na olan 89 milyon TL'lik borcumuzu tamamen kapatmış bulunuyoruz. Bu da camiamıza hayırlı olsun.' şeklinde yaptığı açıklamayla Bursasporluları bir kez dana sevindiren Başkan Enes Çelik'in, bir taraftarın, 'Başkanım güncel borç durumu nedir peki?' sorusuna verdiği yanıt da çok dikkat çekiciydi.
800 MİLYON LİRALIK BORCU KAPATTIK
Başkan Çelik, bu soruya, 'Vergi borcunu da kapatıp, kısa süre içinde tüm detayları kalem kalem açıklayacağım. Ancak şunu belirtmek isterim ki, 8 ayda yaklaşık 800 milyon TL'lik borcu kapattık.' şeklinde cevap verdi.
(Kaynak: Olay Final)
800 MİLYON LİRALIK BORCU KAPATTIK
Başkan Çelik, bu soruya, 'Vergi borcunu da kapatıp, kısa süre içinde tüm detayları kalem kalem açıklayacağım. Ancak şunu belirtmek isterim ki, 8 ayda yaklaşık 800 milyon TL'lik borcu kapattık.' şeklinde cevap verdi.
(Kaynak: Olay Final)