Faruk Koca için AK Parti'den ihraç talebi!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için 9 yıl milletvekilliği yaptığı AK Parti'den tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Faruk Koca için AK Parti'den ihraç talebi!
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12 Aralık 2023 16:13
Son güncelleme 12 Aralık 2023 17:04
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısı için tepki sesleri yükselmeye devam ediyor.

Bir dizi cezayla karşı karşıya kalan Faruk Koca için 2002 ile 2011 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yaptığı AK Parti de harekete geçti.

AK Parti, kurucu üyelerden olan Faruk Koca'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Koca, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna gönderildi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın AK Parti'den ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

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