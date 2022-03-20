Zymer Bytyqi: "Fenerbahçe tarafından baskı altına alındık"

İttifak Holding Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi, gol attığı Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zymer Bytyqi: 'Fenerbahçe tarafından baskı altına alındık'
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20 Mart 2022 21:22
İttifak Holding Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Zymer Bytyqi "İkinci yarı neler olduğunu bilmiyorum." dedi.

Zymer Bytyqi "Maç iyi gidiyordu ama kontrolü kaybettik. Fenerbahçe tarafından baskı altına alındık ve sonucunda kaybettik." ifadelerini kullandı. 

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