30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Zorbay Küçük'ten açıklama: "Ben bahis oynamadım"

Hakem Zorbay Küçük, adına açılan bahis hesaplarıyla ilgili olarak Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

30 Ekim 2025 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zorbay Küçük'ten açıklama: 'Ben bahis oynamadım'
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakem Zorbay Küçük, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakem Zorbay Küçük, hesabı kendisinin açmadığını ve hayatı boyunca hiçbir spor dalına bahis yapmadığını açıkladı.

Şikayetçi olmak için savcılığa gelen Zorbay Küçük'ün avukatı, 'Müvekkilim adına bahis sitesinde üyelik açılmış ve oradan bahis oynanmış, muvekilim mağdur' diyerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Zorbay Küçük'ü ifadeye çağırmadık, şikayetçi olmaya geldi' dedi. 

İşte Zorbay Küçük'ün açıklaması:

"Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...

Şunu içten söylüyorum; ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım.

Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır.

Hesaplardan şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaram ile açılmış bu hesaplar." 

AVUKATI: "MÜVEKKİL ADINA AÇILMIŞ BAHİS HESABI VAR"

Zorbay'in avukatı Alp Karaosmanoğlu ise, "Burada şu an bulunmamızın amacı mevcut olduğumuz, bağlı bulunduğumuz TFF'yi korumak, hem de medyada çok fazla dolaşan bir algı var bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan 2 adet farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı zaten biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda şikayet dilekçesini verdik. Dediğimiz gibi, açıklama yapmamız şu anda bağlı bulunduğumuz kurumdan dolayı uygun değil. Konuyla alakalı zaten TFF de gerekirse Savcılık da detaylı olarak açıklama yapacaktır" dedi.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
