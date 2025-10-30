Zorbay Küçük'ten açıklama: 'Ben bahis oynamadım'

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakem Zorbay Küçük, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.Hakem Zorbay Küçük, hesabı kendisinin açmadığını ve hayatı boyunca hiçbir spor dalına bahis yapmadığını açıkladı.Şikayetçi olmak için savcılığa gelen Zorbay Küçük'ün avukatı, 'Müvekkilim adına bahis sitesinde üyelik açılmış ve oradan bahis oynanmış, muvekilim mağdur' diyerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Zorbay Küçük'ü ifadeye çağırmadık, şikayetçi olmaya geldi' dedi."Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...Şunu içten söylüyorum;Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır.."Zorbay'in avukatı Alp Karaosmanoğlu ise, "Burada şu an bulunmamızın amacı mevcut olduğumuz, bağlı bulunduğumuz TFF'yi korumak, hem de medyada çok fazla dolaşan bir algı var bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan 2 adet farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı zaten biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda şikayet dilekçesini verdik. Dediğimiz gibi, açıklama yapmamız şu anda bağlı bulunduğumuz kurumdan dolayı uygun değil. Konuyla alakalı zaten TFF de gerekirse Savcılık da detaylı olarak açıklama yapacaktır" dedi.