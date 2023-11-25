Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçına hava engeli

TFF 2. Lig'de oynanması planlanan Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçına hava engeli
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25 Kasım 2023 14:34
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanması planlanan Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Zonguldak Kömürspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. 
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