Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçına hava engeli

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanması planlanan Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Zonguldak Kömürspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
Zonguldak Kömürspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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