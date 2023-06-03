Zlatan Ibrahimovic, Milan'a veda ediyor!

İtalya Seria A ekiplerinden Milan, sözleşmesi sona erecek olan 41 Zlatan Ibrahimovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zlatan Ibrahimovic, Milan'a veda ediyor!
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03 Haziran 2023 18:56
Son güncelleme 03 Haziran 2023 19:02
İtalya Seria A takımlardan Milan, 41 yaşındaki Zlatan Ibrahımovic ile yollarını ayırıyor. Sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü için sezonun son maçında San Siro'da bir veda töreni düzenlenecek.

41 yaşındaki Zlatan'ın geleceği henüz netleşmiş değil. Futbola devam etmek istediğini vurgulayan İsveçli yıldız'ın adı Monza ile anılıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı Milan ile sadece 4 maça çıkabilen Zlatan Ibrahimovic, 1 gol atmış ve Serie A tarihinin en yaşlı gol atan futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.


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