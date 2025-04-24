Ziyech, Katar'da gündem: Oyundan alınınca çılgına döndü!

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ederek Katar yoluna giden Hakim Ziyech, Al-Duhail'de oynadığı maçta dikkatleri üzerine çekti. Faslı yıldız, Al-Duhail formasıyla çıktığı Katar Kupası yarı finalinde, Al-Gharafa karşısında yaşanan olaylarla adından söz ettirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TEKMELER SAVURDU
Karşılaşma golsüz eşitlikle seyrederken, 71. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını gören Ziyech, kontrolünü kaybederek sinirli bir çıkış yaptı. Önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine, ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu. Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen futbolcu, kısa süre sonra yerine oturdu. Karşılaşma normal sürede golsüz eşitlikle tamamlandı. Sonrasında seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Al-Duhail, kupaya yükseldi.
Ziyech, Katar'da çıktığı 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
TEKMELER SAVURDU
Karşılaşma golsüz eşitlikle seyrederken, 71. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını gören Ziyech, kontrolünü kaybederek sinirli bir çıkış yaptı. Önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine, ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu. Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen futbolcu, kısa süre sonra yerine oturdu. Karşılaşma normal sürede golsüz eşitlikle tamamlandı. Sonrasında seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Al-Duhail, kupaya yükseldi.
Ziyech, Katar'da çıktığı 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.