Ziyech, Katar'da gündem: Oyundan alınınca çılgına döndü!

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hakim Ziyech, transfer olduğu Katar'da maç sırasında verdiği tepki ile gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ziyech, Katar'da gündem: Oyundan alınınca çılgına döndü!
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24 Nisan 2025 12:29
Son güncelleme 24 Nisan 2025 12:32
Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ederek Katar yoluna giden Hakim Ziyech, Al-Duhail'de oynadığı maçta dikkatleri üzerine çekti. Faslı yıldız, Al-Duhail formasıyla çıktığı Katar Kupası yarı finalinde, Al-Gharafa karşısında yaşanan olaylarla adından söz ettirdi.

TEKMELER SAVURDU

Karşılaşma golsüz eşitlikle seyrederken, 71. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını gören Ziyech, kontrolünü kaybederek sinirli bir çıkış yaptı. Önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine, ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu. Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen futbolcu, kısa süre sonra yerine oturdu. Karşılaşma normal sürede golsüz eşitlikle tamamlandı. Sonrasında seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Al-Duhail, kupaya yükseldi.

Ziyech, Katar'da çıktığı 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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