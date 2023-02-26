FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

TFF VE KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören Ziya Şengül, kısa bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Futbol kariyeri sonrası Fenerbahçe'de teknik olarak da çalışan Ziya Şengül, yorumculuk da yapmıştı.Sporx olarak Ziya Şengül'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.Fenerbahçe, Ziya Şengül'ün vefat haberinin ardından bir açıklama yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,denildi.Ziya Şengül'ün vefatının ardından TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajları geldi. Yapılan paylaşımlar şu şekilde:"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz.""Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.""Eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.""Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.Ziya Şengül, futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)