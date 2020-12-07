Ziya Erdal: 'Ülke puanı için uğraşıyoruz'

Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.



1 puanını kötü olmadığını kaydeden tecrübeli isim, "Tüm Dünya zor bir süreçten geçiyor, futbol maçları üst üste gelmeye başladı. UEFA ve ligi birlikte götürmeye çalışıyoruz, eksiklerimiz oluyor. Bugün maçta da oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, bazen Trabzonspor'un hızlı atakları oldu, buna maç boyunca müsaade etmedik. Belki çok üretken değildik ama kontrol bizdeydi. 1 puan, bu yoğun maç trafiğinde bizim için önemli oldu." diye konuştu.



Maccabi maçına ülke puanı için çıkacaklarını söyleyen Ziya, "İnşallah Maccabi'yi yenip ülkemizi iyi temsil ederek tur atlamak istiyoruz. Belki Sivasspor'un tarihi için önemli bir maç oynayacağız ama önceliğimiz ülke puanı. Başakşehir ile elimizden geldiğince puanlar kazandırmaya çalıştık. Maccabi maçında da bu bilinçle hareket edip turu geçmek istiyoruz." dedi.



