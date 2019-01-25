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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar 30 Ocak'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri 30 Ocak Çarşamba günü belli olacak.

Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar 30 Ocak'ta
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25 Ocak 2019 17:36
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş. ve Ümraniyespor kulüpleri ile birlikte Galatasaray A.Ş. - Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.

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