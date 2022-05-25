Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi başkanlardan centilmenlik mesajı

Sivasspor Kulübü Mecnun Otyakmaz ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın yapacakları müsabaka öncesi dostluk mesajı verdi.



Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mecnun Otyakmaz, yarınki Türkiye Kupası finalinin karşılaşacaklar takımlar itibarıyla çok önemli olduğunu söyledi.



Kayserispor'un önemli kulüpleri eleyerek finale geldiğini söyleyen Otyakmaz, "Sivas'ta ligin son maçında Berna Hanım'la beraberdik. Kayserispor ile güzel bir karşılaşma oynadık. Orada duygu ve düşüncelerimizi ifade etmiştik. Artık maçın başlangıcı öncesi son saatlere geldik. Bu finali Anadolu futbolunun bir zaferi olarak düşünebiliriz. Kayserispor bizden çok daha önemli camiaları eledi. Çok başarılı geldiler. Biz de önemli rakiplerle oynadık ve finale çıkmayı başardık. Hak edenin kazanacağı bir karşılaşma diliyorum" diye konuştu.



Daha önce iki kulüp taraftarları arasında yaşanan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylara değinen Otyakmaz, "Geçmişte yaşanmış üzücü olaylar var. Her karşılaşmada olabilecek ufak tefek olayların neticesinde çıkan izdihamdan dolayı maalesef kaybettiğimiz 41 futbol şehidi var. Her statta olabilecek bir şey ama bunun sonu faciayla bitti. İki şehrin arasında bir husumet söz konusu değil. Maalesef hatırlamaktan mutlu olmadığımız bir anı olarak geçmişimizde kaldı. Kayserispor ve Sivasspor rakip olmakla birlikte ezeli dostlardır. Bu dostluk da ilelebet devam edecektir. Başkanımızla ve bundan önceki başkanlarla çok iyi diyaloğumuz vardı. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yarın oynanacak karşılaşmaya İstanbul'da yaşayan tüm Sivas ve Kayserilileri beklediğini kaydeden Otyakmaz, "Maçın saat 21.45'te başlaması ve ardından iş günü olması biraz taraftarımızı zorlayacak diye düşünüyorum. Yine de hem Kayserispor hem de Sivasspor taraftarlarını, Türk futboluna güzel bir anı bırakmak için maça davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Otyakmaz ayrıca, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.



Gözbaşı: "Önemli olan finale kadar gelebilmekti"



Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde iki Anadolu takımının karşılaşacak olmasından duyduğu memnuniyet dile getirdi.



"Anadolu'dan iki komşu şehrin, çok güçlü rakipleri eleyerek Türkiye Kupası'nda final oynamasından çok mutluyuz." diyen Gözbaşı, şu görüşlerini paylaştı:



"Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Anadolu takımları olarak bunu yapabildik. İnşallah yarın iki takım açısından da barış içinde geçen ve hak edenin kazandığı bir final maçı olsun. İnsanlar bu maçı şimdiye kadar olduğu gibi futbol keyfi alarak izlesin. Ben Sivasspor'a başarılar diliyorum. Biz başkanımızla da konuştuk. Bu maçı şehitlerimizin anısına oynayacağız. Bunu birkaç kez söyledim. Büyük takımların olmadığı 3 sezon var. Dördüncüsünde olmaktan camiam adına çok gurur duyuyorum. Kayserispor olarak 14 sene sonra finaldeyiz. Sivasspor taraftarları İstanbul'da ezici çoğunlukta ama ben yine İstanbul'da yaşayan bütün hemşerilerimizi bu güzel karşılaşmayı seyretmeye davet ediyorum. İnşallah huzur içinde geçen bir maç olur. Taraftarlarımız bu akşam yola çıkacak. Kazasız, belasız gelmeleri en büyük duam."









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