Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'na 5 ligden 155 takımın katılacağını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Alt lig takımlarının üst lig ekiplerini geçmişte yenerek kupada birçok sürprize imza attığını belirten Otyakmaz,değerlendirmesinde bulundu.