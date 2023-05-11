Ziraat Bankkart, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Efeler Ligi final serisinin 4. maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, bu maçı kazanması halinde şampiyon olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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11 Mayıs 2023 13:50
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı cuma günü yapılacak.

Şampiyonluk serisinde 2-1 önde bulunan Ziraat Bankkart ile normal sezonu lider tamamlayan Halkbank'ın karşılaşacağı maç, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekiplerinin mücadele ettiği play-off final serisine mağlubiyetle başlayan Ziraat Bankkart, üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk için avantaj elde etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nin 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

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