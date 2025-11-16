16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-345'
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
0-045'
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-045'
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
0-143'
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Ziraat Bankkart Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 110 dakika süren mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

calendar 16 Kasım 2025 19:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart Bursa deplasmanından galibiyetle döndü
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
 
Salon: Cengiz Göllü
 
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
 
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Osmany, Oğuzhan Doğruluk, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Klistan, Ümit Demir, Ali Enis Ay, Gökhan Gökgöz, Yunus Emre Erşahin, Burhan Zorluer)
 
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir, Clevenot, Fornal (Ahmet Karataş, Berkay Bayraktar)
 
Setler: 25-22, 17-25, 21-25, 20-25
 
Süre: 110 dakika
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
