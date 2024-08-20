New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın şu anda 127 kiloya düştüğü ve daha da zayıflamak istediği iddia edildi.



Williamson'ın yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı, şok edici kilo kaybı sebebiyle sosyal medyada viral olmuştu.



Ancak Yahoo Sports'tan Ian Casselberry'ye göre, şu anda Duke Üniversitesi'nde oynadığı dönemdeki kilosundan (129) yaklaşık 2 kilo daha zayıf olan Williamson, yeni NBA sezonu Ekim ayında 123 kiloya düşmeyi umuyor:



"Williamson'ın şu anda 127 kiloya düştüğü, yani Duke'taki halinden daha da zayıflamış olduğu ve NBA'in normal sezonu başladığında 123 kilo olmayı planladığı bildirildi."



Kilosu ve beslenme düzenini yönetmekte zorlanması sebebiyle birkaç sezondur kendisinden beklenen formu yakalayamamış olan Zion, bu sebeple son birkaç yıldır Pelicans'ı olumsuz etkiliyordu.



Williamson önceki sezon 70 maç oynamış ve 22.9 sayı, 5.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalayarak, Pelicans'ın play-in turnuvasında sekizinci sırayı almasına yardımcı olmuştu.





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