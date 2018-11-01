Zidane'dan Juventus taraftarlarına mesaj!

Futbolculuk yıllarında Juventus forması giyen teknik direktör, eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu.5 sezon boyunca Juventus forması giyen Zidane, katıldığı bir toplantıda video ile İtalyan taraftarlara seslenirken ''Herkese selam! Umarım kısa bir süre için Torino'ya gelir ve sizinle vakit geçiririm.'' sözlerini kullandı.Zinedine Zidane'ın ismi Juventus teknik direktörlüğü ile anılıyordu. İtalyan basını, Massimiliano Allegri'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını ve Zidane'ın takımın başına geçebileceğini iddia etmişti.