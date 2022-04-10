Zeki Çelik'in asisti, 1 puanı getirdi

Lille, Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Angers ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Zeki Çelik'in asisti, 1 puanı getirdi
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10 Nisan 2022 17:53
Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers ile Lille karşı karşıya geldi. Stade Raymond-Kopa'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Angers, 64. dakikada Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Lille, 74. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Edon Zhegrova'nın golüyle eşitliği sağladı.

Lİlle'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille 48, Angers ise 33 puana yükseldi.

Lille, gelecek hafta Lens'a konuk olacak. Angers ise Nantes'a konuk olacak.

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