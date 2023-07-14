Zapata'dan Trabzonspor'a yeşil ışık

Bordo-Mavililer'de gözler golcü transferine çevrildi. Bir süredir yoğun mesai harcanan forvet takviyesi için Trabzonspor'a müjdeli haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Zapata'dan Trabzonspor'a yeşil ışık
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14 Temmuz 2023 10:18
Trabzonspor'da gündem golcü transferi olmaya devam ediyor. Maxi Gomez'in hem geçen sezon eleştirilen performansı hem de yüksek maaşı camiada soru işareti yaratıyor. Uruguaylı futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Fırtına'da öncelik golcü takviyesi.

Bjelica, 'Zapata' dedi

Bordo-Mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın listesinde olan forvetlerden Duvan Zapata için girişimlerini hızlandırıyor. Karadeniz ekibi, Atalanta'nın yüksek bonservis beklentisine karşın transferde geri adım atmadı.

Pazarlıklarda eli güçlendi

Şartları uygun zemine oturtabilmek adına çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, İtalyan kulübünden sonra oyuncu cephesiyle de görüşme gerçekleştirdi. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Duvan Zapata'nın menajerinden kulüplerin anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceğine dair sıcak bir yanıt alan yönetimin İtalyanlar'a karşı eli güçlendi.

Yarısını önerdiler ama...

İlk görüşmede 7 milyon Euro gibi bir bonservis isteyen Atalanta'ya 3.5 milyon Euro bonservis önerildiği belirtildi. Taksit seçenekleriyle transferi gerçekleştirmek isteyen Karadeniz ekibi, oyuncu tarafının da olumlu yaklaşımını görüşmelerde koz olarak kullanacak.

Şartlar zorlanacak

Uzun vadeli bir sözleşmeyle kariyerinin son serüvenine güçlü girmek isteyen Zapata'nın da talep ettiği rakamın ise yıllık 3 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor, Petkovic'le yaptığı görüşmelerde 2.5 milyon Euro'yu tavan olarak belirlemesine karşın oyuncuyu ikna edememişti. Zapata için şartların daha da zorlanması bekleniyor. 

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