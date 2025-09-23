23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-190'
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
3-290'
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-190'
23 Eylül
Espanyol-Valencia
1-290'
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
0-06'

Zaniolo attı; Udinese turladı!

İtalya Kupası son 32 turu maçında Udinese, sahasında Palermo'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

calendar 23 Eylül 2025 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zaniolo attı; Udinese turladı!
İtalya Kupası son 32 turu maçında Udinese, sahasında Palermo'yu konuk etti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Udinese, adını bir üst tura yazdırdı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Nicolo Zaniolo ve 45. dakikada Lennon Miller kaydetti.

Palermo'nun tek golü 90+3. dakikada Patryk Paeda'dan geldi.

Udinese'nin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaniolo, karşılaşmada 70 dakika süre aldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
