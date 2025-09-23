İtalya Kupası son 32 turu maçında Udinese, sahasında Palermo'yu konuk etti.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Udinese, adını bir üst tura yazdırdı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Nicolo Zaniolo ve 45. dakikada Lennon Miller kaydetti.
Palermo'nun tek golü 90+3. dakikada Patryk Paeda'dan geldi.
Udinese'nin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaniolo, karşılaşmada 70 dakika süre aldı.
