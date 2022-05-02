Zajc için rakamlar yükseliyor! İşte son teklif

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en parlak sezonunu geçiren Miha Zajc hem değerini katladı hem de kulüpleri peşine taktı.



Sloven orta saha; Miguel Crespo, Attila Szalai, Kim Min Jae ve Osayi'den sonra teklif alan bir diğer Fenerbahçeli isim oldu.



3 MİLYON EUROLUK TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ



Zajc'a İtalyan ekibi Bologna'nın 5.5 milyon euroluk teklifinin olduğu, Fransa ve İspanyol takımlarının da Sloven orta sahayı yakın takibe aldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, sezon başında Zajc için verilen 3 milyon euroyu geri çevirmiş Pereira'nin isteğiyle takımla kalması sağlanmıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde ilk 11'in değişmez ismi olan Sloven oyuncu bu sezon 9 kez fileleri sarsmayı başardı.



CRESPO İLE DEĞİŞMEZ İKİLİ OLDU



Bu sezon forma giydiği 30 lig maçının 23'ünde ilk 11'inde oynadı. Sloven orta saha, Miguel Crespo ile birlikte İsmail Kartal'ın orta sahadaki değişmez ikilisi olmayı başardı. Sürekli olarak 11'de şans bulduğu zaman performansı daha da artan Miha Zajc attığı gollerin yanında takımına yön veren oyuncu olarak dikkat çekti.









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