Zahavi'ye şok! Kadrodan çıkarıldı!

İsrail'in UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk ile karşı karşıya geleceği maç öncesi enteresan bir olay yaşandı.



İsrail'de tecrübeli golcü Eran Zahavi, otel odasını başka biriyle paylaşmak istemediği için milli takım kadrosundan çıkartıldı.



Maccabi Tel Aviv'in golcü oyuncusu Eran Zahavi, bu sezon göstermiş olduğu performansla İsrail Milli takımına çağrıldı. Fakat sürpriz bir kararla İsrail'in Arnavutluk ve Malta ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmadı.



Konuyla ilgili milli takım teknik direktörü Alon Hazan'ın oyuncunun bu tavrı sebebiyle milli takımın 24 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Arnavutluk maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını açıkladığı belirtildi.



Hapoel Tel Aviv, Ramat haSharon, Palermo, Guangzhou City, PSV Eindhoven ve Maccabi Tel Aviv formalarını giyen 35 yaşındaki santrfor, kariyeri boyunca 515 maça çıktı. Bu süreçte 301 kez rakip kaleyi sarstı ve takım arkadaşlarına 89 defa gol pası verdi.





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