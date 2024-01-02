Zach LaVine, Cuma günü Bulls'a dönebilir!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in Cuma günü takıma dönebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zach LaVine, Cuma günü Bulls'a dönebilir!
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02 Ocak 2024 13:29
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in Cuma günü takıma dönebileceği bildirildi.

Pazartesi günü G League'in Windy City Bulls takımına antrenman için katılan LaVine, 29 Kasım'dan bu yana ilk antrenmanında yer almıştı.

NBC Sports Chicago'dan KC Johnson, sağ ayağındaki iltihaplanma nedeniyle kadro dışı kalmış olan Bulls yıldızının "her şey yolunda giderse" bu Cuma parkelere dönüş yapabileceğini aktardı.

Sezon boyunca adı sürekli takas dedikodularına karışan LaVine'in yokluğun rağmen Bulls ekibi, bu süreçte 10-5'lik bir seri yakalamıştı.

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