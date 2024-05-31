Okan Buruk'un yardımcısından Fenerbahçe itirafı!

Teknik Direktör Okan Buruk'un İspanyol yardımcısı İsmael Garcia, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.



Sarı-Lacivertli rakiplerini tebrik eden Garcia, özetle şunları kaydetti: "Harika bir performans sergileyen Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Rekor olan 96 puanı geçtiler ama tabii biz 102 puan alarak farklı bir seviyeye getirdik. Muslera, 17 maçta gol yemedi... Günün sonunda ligi kazanan taraf olduk. İki takım için de harika bir sezondu ve güzel bir rekabet gücü vardı.



Bizim için kupalarla dolu bir sezon oldu ancak Avrupa'daki rekabette daha fazlasını yapabileceğimizi düşündük. Özellikle Kopenhag'daki son maç, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçmemize ya da UEFA'da bir tur daha atlamamıza olanak sağlayacaktı..."





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