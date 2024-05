Fenerbahçe'nin en skoreri Edin Dzeko

Futbolcu



Gol



Edin Dzeko



21



İrfan Can Kahveci



12



Michy Batshuayi



12



Dusan Tadic



10



Sebastian Szymanski



10



Cengiz Ünder



9



Bright Osayi-Samuel



4



Fred



3



Serdar Dursun



3



Alexander Djiku



3



Mert Hakan Yandaş



2



Çağlar Söyüncü



2



Joshua King



2



Ferdi Kadıoğlu



1



Mert Müldür



1



Rakiplerin kendi kalesine attığı



4



TOPLAM



99





Trendyol Süper Lig'de sezonu 38 maçta 99 kez rakip fileleri havalandırarak en skorer ekip olarak tamamlayan Fenerbahçe 'de sezonun en golcü ismi Edin Dzeko oldu.Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon 36 lig maçında 2 bin 692 dakika forma giyerken 21 kez fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko ayrıca takım arkadaşlarını da 5 kez golle buluşturarak lig maçlarında 26 gole katkı sağladı.Sarı-lacivertli forma altında Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında oynayan tecrübeli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında ise süre almadı.Geride kalan sezon 46 resmi maçta 3 bin 242 dakika forma giyen Edin Dzeko, bu müsabakalarda 25 gol atıp, 9 asist yaptı. 38 yaşındaki futbolcu, toplam 34 gole etki ederken, attığı 25 golle de takımın en skorer ismi olarak kayıtlara geçti.Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon ligde 27 maçta 775 dakika forma giydi.Maç başına 28 dakika 42 saniye sahada kalan Belçikalı futbolcu, 12 gol atarken, 1 de asist yaptı.Bu sezon ligde aldığı süreye bakıldığında yaklaşık her 65 dakikaya 1 gol sığdırmayı başaran Michy Batshuayi, bu anlamda sarı-lacivertli ekibin en verimli ismi olmayı başardı.Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci tercihi olan golcü futbolcu, bu sezon toplamda 43 resmi maçta 1886 dakika sahada kaldı.Ligdeki 12 golünün yanı sıra, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6'şar kez ağları havalandıran Batshuayi, toplam 24 gole ulaşıp, skorerlik anlamında Edin Dzeko'yu takip etti.Batshuayi 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturarak bu sezon 27 gole katkı sağlamış oldu.Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'yle birlikte 5 futbolcu ligde 10 gol barajını geçti.Bu sezon takımın en fazla maça çıkan oyuncusu olan Dusan Tadic, ligdeki 38 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Sırp yıldız, ligdeki bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 14 de asist yaparak 24 gol katkısı sağladı.Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 57 maçın ise 56'sında sahaya çıkan Tadic, 4 bin 438 dakikada 16 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.Tadic'in ardından en fazla maça çıkan bir diğer isim Sebastian Szymanski, ligde 10 gole ulaşmayı başardı. 37 maçta 2 bin 898 dakika forma giyen Polonyalı futbolcu, kaydettiği 10 golün yanı sıra 11 de asist yaptı.Sarı-lacivertli forma altında 55 resmi karşılaşmada 3 bin 963 dakika şans bulan Szymanski, bu müsabakalarda 13 gol kaydederken, takım arkadaşlarını 19 kez golle buluşturup, bu sezon en fazla asist yapan oyuncu olmayı başardı.Fenerbahçe'de kariyerinin en verimli sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci ise ligde 12 kez gol sevinci yaşadı. 31 lig maçında forma giyen milli futbolcu, sahada kaldığı 1878 dakikada attığı 12 golün yanı sıra 7 de asist yaptı.Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, sahada kaldığı 2 bin 726 dakikada 18 gol atıp, 10 gol pası verdi.Sarı-lacivertli ekip 38 lig maçında 99 gol atmayı başarırken, bu gollerin 74'ü 6 futbolcudan geldi.Edin Dzeko 21, Michy Batshuayi 12, İrfan Can Kahveci 12, Dusan Tadic 10 ve Sebastian Szymanski 10 gol sevinci yaşarken, bu futbolcuları 9 golle Cengiz Ünder takip etti.Ligde 24 maçta 1029 dakika forma giyen milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 3 asist yapmayı başardı.Sarı-lacivertli takımda futbolcuların attıkları gol sayıları şu şekilde: