Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün İspanyol ekibine dönmesiyle savunma için arayışlara giren sarı-lacivertliler, aradığı ismi buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper!
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31 Mayıs 2024 10:06
Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç listesindeki isimlerle temas halinde. Mevcut başkan Ali Koç önceliği savunmaya vermiş durumda. Hedefteki isim ise Joel Matip...

MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesi sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşamak istenmiyor. Bu nedenle Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alman asıllı Kamerunlu oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmakta ısrarcı... 4 Aralık'ta sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Matip'ten öncelikli olarak sağlık raporları istendi. Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceleyecek ve bir aksilik yaşanmaması halinde transfer için girişimler başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Joel Matip, geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 14 resmi maçta forma giydi. 

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