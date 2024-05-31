Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, geçmişte iki sene formasını giydiği Boston Celtics'e karşı NBA Finalleri'nde karşılaşacak olmanın nasıl bir his olduğu hakkında konuştu.



Mavericks'in Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı Batı Konferansı Finalleri serisinin 5. maçında galip gelerek NBA Finalleri'nde Celtics'e karşı yerini garantilemesinde önemli bir rol oynayan Irving, 2017'den 2019'a kadar formasını giydiği takımla karşı karşıya gelecek olması hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Hayatımda artık o geçmiş anların üstünde durmadığım bir noktadayım. Bunları sağlıklı bir şekilde geride bırakabilmeyi başardım. Boston'dayken ailemdeki bir kayıptan ötürü zor zamanlar geçirmiştim ve saha dışında yaşadığım bazı olaylarla başa çıkmaya hazır değildim."



Irving, Celtics'in kadrosuna duyduğu saygı göstererek, NBA Finalleri'nde eski takımıyla karşılaşacağı için duyduğu heyecanı da şu şekilde dile getirdi:



"Artık nasıl hissettiğimi dile getirebileceğim harika bir noktadayım, Boston'a dönmeye ve takım arkadaşlarımla eğlenmeye hazırım. Tamamen odaklanacağımızı ve NBA Finallerine hakkıyla çıkan harika bir Boston takımına karşı oynayacağımızı biliyorum. Onları zorlu ve sağlam bir rakip olarak görüyorum ve en iyi takımın kazandığını göreceğiz."



Kariyerinde dördüncü kez NBA Finallerine çıkacak olan ve bu gece Mavs'in 5. maç galibiyetiyle kariyerindeki yedi yıllık NBA Finalleri kuraklığına son veren Kyrie, Mavericks ile playofflarda 22,8 sayı, 3,9 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU