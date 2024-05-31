Triatlon heyecanı hafta sonu Gelibolu'da yaşanacak

Triatlonda orta mesafede koşulacak Challenge Gelibolu, hafta sonu düzenlenecek.



Toplam 17 ülkeden 5'i pro sporcu olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 511 triatlet, tarihi yarımadada mücadele edecek.



Gelibolu'da yarın antrenman yapacak sporcular, yarış için pazar sabahı saat 05.45'te Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda toplanmaya başlayacak. Trtiatletler, saat 07.45'te start alacak yarışta 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve son olarak 21 kilometre koşu etabında ter dökecek.



Pro, yaş grupları ve bayrak yarışları olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek organizasyonda katılım rekoru da kırılacak. Challenge Gelibolu'da 511 triatlet, yeni katılım rekoruna imza atacak.



Yalçınkaya: "Çok iyi bir organizasyona imza atacağız''



Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, rekor sayıda sporcuyla, 17 ülkeden katılımla büyük bir organizasyon düzenleyeceklerini söyledi.



Çok özel bir noktada sporcuların yarışacağını aktaran Yalçınkaya, "Anıtların içerisinde geçen bir parkur. Doğa harikası bir parkur. 57. Alay'ın yokuşu çıkılacak. Bu organizasyon için çok ciddi emek harcadık. Çok iyi bir organizasyona imza atacağız. Buraya gelecek Türkiye hariç 16 ülkenin sporcuları ve özellikle 5 pro sporcu, bizim reklamımızı da yapacaktır. Bu sayede seneye 1000 katılımcıya çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Özellikle Yeni Zelanda ve Avustralyalı sporcular için de Gelibolu'nun çok büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Yalçınkaya, "Avustralya ve Yeni Zelandalı sporcular da çok heyecanlı. Anzak koyundan geçiyor parkur. Burada çok ciddi bir mücadele verildi tarihte. Triatlon da bir mücadele sporu. Harika bir organizasyon hafta sonu bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.





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